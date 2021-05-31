«Зеленая» энергия для детей и именное дерево для участников: стартует новый сезон благотворительной акции «100 гадзін з А1»

Стартует новый сезон благотворительной акции «100 гадзін з А1»

С 1 июня компания А1 запускает новый сезон благотворительной акции «100 гадзін з А1». Для участия в ней любой желающий может зарегистрироваться на сайте 100.A1.by, выбрать один из четырех видов активности – бег, ходьба, плавание или велоспорт – и фиксировать онлайн время своих тренировок. Акция продлится ровно 50 дней – по 20 июля включительно. За это время каждому из участников нужно посвятить занятиям спортом как можно больше часов. Когда на общем счетчике проекта наберется 50 000 часов, компания А1 окажет спонсорскую помощь в размере 50 000 рублей партнеру акции – Международной общественной организации «SOS-Детские деревни».

В этом сезоне благотворительная акция «100 гадзін з А1» напрямую связана и с темой экологии. На выделенные средства в SOS-Детской деревне Могилев планируется установить солнечные панели и воздушный тепловой насос, которые обеспечат ее жителей экологически чистой электроэнергией. А символическим призом для самых активных участников, которые в сумме наберут 100 и более часов тренировок, станет именное дерево, которое будет высажено на территории SOS-Детская деревня Боровляны.

Стартует новый сезон благотворительной акции «100 гадзін з А1»

- «Зеленая» тематика является для нашей компании одним из основных приоритетов в направлении экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Мы приглашаем заниматься спортом с пользой для себя, возможностью помочь детям и заботой об окружающей среде. А экологически чистая энергия для MOO «SOS-Детские деревни» и персональное дерево для всех участников, которые доберутся до отметки 100 часов, – весомая дополнительная мотивация для участия в проекте», – рассказал Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций А1.

Посадить деревья планируется осенью 2021 года в SOS-Детской деревне Боровляны в соответствии с проектом благоустройства территории. А к началу отопительного сезона планируется ввести в эксплуатацию и систему солнечных панелеи и воздушного теплового насоса. Такая система получения тепла с использованием воздушного теплового насоса впервые устанавливается на территории Беларуси в рамках настолько масштабного проекта. Та же система летом сможет работать для охлаждения внутреннеи части здания.

- SOS-Детские деревни – уникальная альтернатива детским домам и интернатам, где дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, живут в семьях вместе с SOS-родителями, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия. Благодаря поддержке десятков социально ответственных компаний и тысяч неравнодушных белорусов помощь SOS-Детских деревень ежегодно получает более 5000 детей. Мы призываем жителей Беларуси принять активное участие в акции «100 гадзін з А1». Наши совместные усилия помогут в реализации важных экологических инициатив, – отметила представитель МОО «SOS-Детские деревни» Ольга Вихарева.