«Случаются панические атаки». Адвокат рассказал о состоянии задержанной Софии Сапеги

Адвокат рассказал о состоянии задержанной Софии Сапеги Фото: REUTERS

31 мая истекает 10 дней с момента задержания россиянки Софии Сапеги во время скандальной посадки в Минске самолета Ryanair. Это значит, что в понедельник девушке должны предъявить обвинения.

Ранее сообщалось о том, что 23-летнюю Софию, подругу также задержанного блогера Романа Протасевича, могут обвинить в администрировании запрещенного телеграм-канала, в котором публикуются личные данные силовиков, судей, чиновников. По части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) Сапегу могут осудить на срок до 12 лет лишения свободы.

Адвокат девушки Александр Филанович недавно посещал ее в СИЗО и рассказал, что задержанная чувствует себя нормально, «жалоб не высказывает»:

- Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется, - цитирует защитника BBC.