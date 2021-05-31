«Способствовали нагнетанию напряженности в обществе». Генпрокуратура вынесла предупреждение редактору газеты «Новы Час»

Генпрокуратура вынесла официальное предупреждение редактору газеты «Новы Час». Фото: novychas.by

Генеральная прокуратура Беларуси объявила официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства редактору газеты «Новы Час».

- Авторы публикаций использовали определенные выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Там привели примеры. В одной из публикаций «сообщалось о предстоящем Международном уголовном трибунале для должностных лиц государственных органов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси».

Автор другой статьи «сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленной принимаемыми в стране репрессивными законами».

В Генпрокуратуре констатировали, что «продолжение противоправной деятельности влечет серьезные правовые последствия, включая прекращение выпуска СМИ». Кроме того уточняется, что редакцию газеты могут признать экстремистской организацией.

«Новы Час» - белорусская негосударственная общеполитическая еженедельная газета, выходит с 2002 года. На данный момент, издание доступно для подписки.