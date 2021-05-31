Оставили под стражей. Стало известно, в чем обвиняют главреда и журналиста Tut.by

Стало известно, в чем обвиняют главреда и журналиста портала. Фото: Tut.by

В Минском городском суде 31 мая в закрытом режиме рассмотрели жалобу на помещение под стражу главного редактора Tut.by Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Напомним, они находятся в минском СИЗО №1.

Суд решил оставить в силе эту самую суровую меру пресечения. В то же время стало известно, в чем обвиняют работников компании - это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По этой уголовной статье главреда и журналиста портала могут осудить на срок ограничения свободы до 5 лет, или от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает t.me/tutby_official.

Как рассказывала «КП», 18 мая в компанию «ТУТ БАЙ МЕДИА» пришли с обыском, задержали 15 работников предприятия, в том числе журналистов. Доступ к порталу закрыли. Tut.by охватывал 63% белорусской аудитории интернета - это 3,3 млн человек или каждый третий житель Беларуси.