Минус Кипр? Еще одна страна закрыла небо для «Белавиа», а билеты в Египет и Турцию дорожают

Билеты в Египет и Турцию подорожают Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Как стало известно 31 мая, Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов белорусской национальной авиакомпании. Пока в «Белавиа» официально не подтверждали эту информацию. Однако на сайте компании купить билеты из Минска в Ларнаку и другие аэропорты Кипра уже нельзя. «КП» обновляет информацию о том, куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов.

Кстати, на Кипр - как и на многие другие курорты - некоторые белорусские операторы организовывают туры с вылетом из Москвы. Значит, отдыхающие из Беларуси по-прежнему смогут попасть на этот привлекательный остров.

В то же время выяснилось, что туристические компании повысили цену за туры в Египет и Турцию. Напомним, эти страны открыты для «Белавиа», но свое воздушное пространство для Беларуси закрыла Украина, поэтому придется ее облетать и проделывать лишний путь. Это - дополнительные расходы. По информации, опубликованной в соцсети одной из фирм, тур в Египет подорожает на 45 долларов, а за поездку в Турцию придется отдать на 40 евро больше.

Читайте также:

Отдых - 2021 для белорусов: Черногория и Албания на паузе, в Египет над Россией лететь на 50 минут дольше