Попытался устроить половой акт. Минчане подрались из-за неприличного поведения своих собак - суд вынес приговор

Родезийский риджбек подвел своего хозяина под статью. Фото: pixabay.com

В Минске вынесли приговор 39-летнему хозяину породистого пса. Из-за своего родезийского риджбека он подрался с владельцем другой собаки. Дело было до неприличного просто. Вечером в Лошицком парке минчанин, когда выгуливал своего риджбека, заметил двоих мужчин, которые тоже были с собакой. Один из них подошел к фигуранту и завел разговор о собаководстве. Когда хозяин риджбека уходил, за кобелем пристроилась «девочка» другого мужчины.

Дальше события развивались стремительно. Породистый пес вдруг пристроился к суке сзади и попытался совершить половой акт. Ее хозяин, подскочив с криком: «Отошел!», сильно ударил кобеля по ребрам ногой. Это привело в ярость владельца риджбека - и он набросился на обидчика своего питомца, сообщает minsknews.by.

От избиения тот упал на землю и скатился со склона в реку, где ударился о большой камень. Итог - разрыв связки справа с подвывихом ключицы, кровоподтек и ушибленная рана. Медики передали сведения об инциденте в милицию, на хозяина породистой собаки завели уголовное дело.

Оказалось, что у обвиняемого хорошая характеристика, а работал он тогда на руководящей должности на предприятии. Во время следствия не раз извинялся перед избитым мужчиной, передал ему 2 тыс. рублей компенсации. Но потерпевший стал требовать 10 тыс., а затем и 20 тыс. рублей.

В конце концов по статье «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности» обвиняемого приговорили к штрафу в 100 базовых величин (это 2,9 тыс. рублей). А потерпевшему в качестве возмещения морального вреда суд постановил взыскать всего 500 рублей.