В поездах «Ласточка» между Минском и Москвой с 10 июня увеличат количество вагонов. Фото: Pinterest

В поездах «Ласточка», которые курсируют между Минском и Москвой, с 10 июня увеличат количество вагонов. Также с 10 июня возобновится железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Гомелем. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает агентство ТАСС.

- С четверга, 10 июня, возобновится железнодорожное пассажирское сообщение по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе. Также в поездах «Ласточка» по маршруту Москва – Минск будет увеличено количество вагонов, - написано в сообщении.

Помимо этого Россия увеличивает число авиарейсов в Беларусь до 10 раз в неделю, написано на сайте правительства.

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