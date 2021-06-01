В Минске 7-летнюю девочку сбили на Kia: ребенок в больнице

Водитель ехал по местному проезду на Партизанском проспекте. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Серьезное ДТП с пострадавшим ребенком произошло на Партизанском проспекте в Минске вечером 31 мая. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 17.20 часов вечера водитель «Киа», проезжая по местному проезду на Партизанском проспекте сбил на дороге девочку. Авто двигалось в сторону улицы Васнецова и совершило наезд рядом с 34-ым домом на проспекте. За рулем иномарки находился водитель 1987-го года рождения. Предварительно установлено, что девочка хотела перейти дорогу вне пешеходного перехода.

7-летюю девочку сбили на дороге в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- В ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту происшествия проводится проверка, - прокомментировали в ГАИ.

Напомним, сейчас в Беларуси ГАИ проводит акцию, связанную с детьми-пешеходами. С 25 мая по 5 июня включительно водители должны двигаться в любое время суток с включенными фарами. Это связано с наступлением каникул и с тем, что на улицах и дорогах стало больше детей.

- Для безопасности родители должны постоянно контролировать местонахождение своих детей, интересоваться, чем он занимается без присмотра старших. Каждый раз отправляя ребенка на улицу не лишним будет напомнить основные правила дорожного движения, - посоветовали в ГАИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 1 июня на целый месяц ограничивают движение по МКАД: вот где именно.

Пока в ГАИ не сообщают в какую именно сторону и как именно будет ограничено движение (подробности).

На границе Беларуси более 2600 фур все еще стоят в очередях на выезд.

Самые длинные очереди в Каменном Логе, Котловке и Беняконях (подробности).