Михаил Мишустин созвонился с Романом Головченко. Вот что они обсудили. Фото: government.ru

В понедельник, 31 мая, состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Информация об этом была опубликована на сайте российского правительства.

- В телефонном разговоре главы правительств продолжили обсуждение торгово-экономического сотрудничества между Минском и Москвой в развитие переговоров в ходе заседания совета глав правительств СНГ в Минске. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании, - написано в сообщении.

Также премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритетные задачи укрепления интеграции в рамках Союзного государства и скоординировали подходы по борьбе с COVID-19.

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