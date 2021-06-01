«Ситуация удручающая»: Меркель заявила о «точечных» санкциях против Беларуси

Берлин и Париж решительно осудили действия белорусских властей. Фото: euobserver

После заседания совета министров Германии и Франции перед журналистами выступила Ангела Меркель, передают «РИА Новости».

Канцлер ФРГ заявила, что официальные Берлин и Париж решительно осудили действия Александра Лукашенко в отношении гражданского общества Беларуси и намерены реализовать санкции - точечно. Меркель подчеркнула в своем заявлении, что санкции являются правильными и необходимыми.

- Ситуация удручающая, и это не изменит встреча Лукашенко и Путина в Сочи (28 мая - Прим.), - добавила канцлер.

Также Меркель заявила, что по ее мнению «нормандский формат» не имеет связи с происходящим в Беларуси.

- Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям. Мы реализуем сейчас санкции (в отношении Беларуси - Прим.) очень точечно, - подытожила Меркель, не конкретизируя санкции.

Напомним, ранее Жозеп Боррель, говоря о санкциях, предполагал, что ограничения будут «секторальными», то есть затронут целые сектора.

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