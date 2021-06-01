Внедорожник поворачивал налево, а мотоцикл ехал прямо: в Минске Suzuki влетел в Geely

Байк влетел во встречный внедорожник, который поворачивал. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария с мотоциклом произошла в Минске поздно вечером в понедельник, 31 мая. Подробности и фото с места ДТП опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что внедорожник столкнулся с мотоциклом на улице Байкальская около 20.50 часов. «Джили» ехал со стороны деревни Большое Стиклево в сторону МКАД.

- Поворачивая налево, внедорожник столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки», который ехал прямо, - уточнили в УГАИ.

Вмятина в "Джили" после столкновения с мотоциклом "Сузуки". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварии пострадал мотоциклист и его пассажир, они госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Судя по фото можно оценить силу удара: у мотоцикла практически отсутствует передняя часть, переднее колесо отвалилось. Сильные вмятины и у внедорожника - удар пришелся в заднюю правую часть бампера.

По факту ДТП ведется проверка.

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