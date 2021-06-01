НАТО ограничило доступ в штаб-квартиру белорусским представителям. Фото: Скриншот трансляции пресс-конференции

В НАТО было принято решение ограничить доступ в штаб-квартиру для белорусских представителей. Об этом на пресс-конференции, которая состоялась 31 мая, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

- Если говорить о белорусских официальных лицах, то здесь, в НАТО, мы постоянно пересматриваем меры безопасности. По этой причине нами было принято решение ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО, исходя из соображений безопасности, - прокомментировал Столтенберг.

Перед началом пресс-конференции генеральный секретарь напомнил, что НАТО осудило экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске, а также приветствует санкции, которые наложены на Беларусь рядом стран после данного инцидента.

Ожидается, что во вторник, 1 июня, главы МИД и руководители минобороны стран-членов НАТО обсудят ситуацию в Украине, Афганистане и Беларуси.

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