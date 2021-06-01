В Рогачеве женщина выбросила с балкона осколки керамической посуды – они ранили четырехлетнего ребенка

В Рогачеве женщина выбросила с балкона осколки керамической посуды - они ранили ребенка
Фото: Инна КОРСАК
В Рогачеве женщина выбросила с балкона своей квартиры осколки керамической посуды. В тот момент там оказался четырехлетний мальчик. У него рана затылка. Об этом сообщает издание «Свабоднае слова».
Сотрудникам милиции женщина сказала, что посуду она выбросила умышленно.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК – Хулиганство.
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