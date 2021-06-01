В белорусских школах 1 июня начались выпускные экзамены

В белорусских школах начались выпускные экзамены. Фото: БелТА

В белорусских школах 1 июня, во вторник, начались выпускные экзамены. В соответствии с решением Министерства образования они пройдут по 9 июня. Об этом сообщает БелТА.

В девятом классе ученики должны сдавать три обязательных экзамены: диктант по белорусскому языку, диктант по русскому языку, контрольную работу по математике.

Выпускники 11 классов будут сдавать четыре экзамена, в числе которых изложение на белорусском или русском языках, контрольная работа по математике, устный экзамен по истории Беларуси, устный экзамен по иностранному языку.

Задания для экзаменов будут объявляться по телевидению.

Выпускные вечера в школах состоятся 10 июня.

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