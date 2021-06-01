Польша упрощает трудоустройство для белорусов и украинцев

В Польше высокий запрос на работников в торговле, строительных услугах, информационно-коммуникационных технологиях и других отраслях. Фото: pixabay.com.

О том, что польские власти намерены упростить трудоустройство для белорусов, украинцев и других иностранцев, сообщает польский ресурс gospodarka.dziennik.pl.

Это журналистам рассказала Ивона Михалек, замминистра развития, труда и технологий ППА.

- Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу и начать здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы, - пояснила чиновница.

Сейчас законопроект по изменениям в трудоустройстве иностранцев в Польше находится в разработке. Планируется, что он поможет восполнить дефицит на рынке труда в Польше.

Какие изменения затронут трудоустройство в Польше? В министерстве перечислили: повышение роли бюро трудоустройства в процессах по выдачи разрешений на работу, сокращение времени на получение разрешение, сокращение формальностей.

- Процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью цифровыми. Параллельно ведется работа над новой миграционной политикой страны, - уточнила Михалек.

Отдельно чиновница подчеркнула, что в Польше особенно высок запрос на рабочих-иностранцев со стороны предпринимателей. В каких отраслях? Это торговля, строительные услуги, но и также другие отрасли, в том числе, информационно-коммуникационные технологии.

- Работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины и Беларуси, - резюмировала польская чиновница.

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