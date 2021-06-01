Генеральный директор Национальной библиотеки Мотульский уходит после 18 лет работы. Фото: sb.by

Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский уходит после 18 лет работы. Данную информацию он подтвердил изданию «Наша нiва».

- Я перехожу на работу в Университет культуры, откуда я и вышел. Возвращаюсь на кафедру библиотечно-информационной деятельности. 1 июня у меня первый рабочий день в университете, - рассказал Мотульский.

Роман Мотульский – доктор педагогических наук, профессор, имеет звание заслуженного деятеля культуры. Он возглавлял Национальную библиотеку Беларуси с 2003 года. До этого на протяжении 12 лет он работал в Университете культуры.

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