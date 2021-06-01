Плату за выезд из страны с 1 июня начали взимать в Гомельской области: а что с другими областями

Белорусам нужно будет заплатить за выезд на машине из страны. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С первого дня лета - вторника, 1 июня, в Беларуси власти Гомельской и Гродненской областей начали взимать сбор за пересечение границы на авто в пунктах пропуска. Законодательно это право предоставляет местным властям Налоговый кодекс. Сбор взимается с одного ТС (массой до 5 тонн), а не с людей, которые едут в авто. Сумма - 1 базовая величина или 29 белорусских рублей на данный момент.

Гродненщина и Гомельщина взимают, а как другие области?

В Брестской области также планируют ввести плату за пересечение границы на машине. За введение местного сбора и на Брестчине проголосовали недавно депутаты Брестского облсовета. Пока дата не назначена, но сумма будет та же - 29 белорусских рублей за выезд из Брестской области в Польшу или Украину.

Пока сбор не ввели за выезд и на Витебщине, хотя в марте 2021-го года, когда начал действовать новый Налоговый кодекс, местные власти одни из первых заявляли, что Витебская область готова к введению местного сбора на пересечение госграницы на автомобиле, сообщало БелТА. Тогда уточнялось, что остаются лишь технические вопросы, находящиеся в компетенции органов пограничной службы, после чего вопрос планировалось вынести на сессию областного Совета депутатов.

Минская область с другими странами не граничит. А у Могилевской области - граница с Россией. Здесь пока о планах на введение пограничного сбора не заявляли.

Напомним, сбор взимают с машины - оплатить его должен водитель в пункте пропуска при пересечении или до пересечения в банке либо онлайн. На границе документ об оплате проверяют пограничники или таможенники, в зависимости от того, кто осуществляет погранконтроль. Некоторые категории от уплата сбора освобождаются.

Вот что еще поменялось в Беларуси с 1 июня: другие изменения и нововведения.

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