Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы для туристов. Фото:

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы для туристов. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с COVID-19 при премьер-министре, сообщает агентство ТАСС.

По словам главы правительства Ираклия Гарибашвили, открытие границ будет способствовать увеличению числа туристов.

- Открытие границ поспособствует росту числа туристов, а это, в свою очередь, положительно скажется на экономическом росте. Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма, - сказал Гарибашвили.

В Грузию смогут попасть путешественники, которые прошли уже полный курс вакцинации и вместе с этим на границе предъявили справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Того же, кто еще не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в страну на основании ПРЦ-теста, который был сделан за 72 часа до пересечения границы, а также с условием, что на третий день пребывания в Грузии он сдаст еще раз тест на COVID-19.

В Грузии с 1 июня ресторанам, кафе и барам разрешено рассаживать гостей и в закрытых залах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отдых - 2021 для белорусов: Черногория и Албания на паузе, в Египет над Россией лететь на 50 минут дольше.

Страны-соседки закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов, туристический рынок лихорадит, но варианты остаются. (подробности)

Без ПЦР-теста и вакцинации: Черногория открывает границы для туристов.

Глава правительства привел в пример Грецию, которая уже открылась для отдыхающих. (подробности)

Можно планировать отпуск: еще одна страна откроется для туристов с 1 мая.

У приезжающих должен был один из трех документов: сертификат о проведенной вакцинации против коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании. (подробности)