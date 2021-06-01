Вот сколько всего детей живет в Беларуси и где их больше всего

В Беларуси более 80 процентов всех детей живут в городах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети составляют менее 20 процентов от всех жителей Беларуси, сообщили в Белстате.

По официальным данным в республике на начало 2021-го года проживали 1 миллион 860 тысяч 711 детей (до 18 лет - Прим.). Эта цифра составляет 19,9 процента от всего населения республики.

Меньше всего детей в деревнях, от общего числа ребят только 19,9 процента - это сельские жители. В основном дети проживают в городах (80,1%).

Что касается деления по областям, то больше всего детей проживают на Брестчине - 21,7 процента от жителей области. А меньше всего детского населения в Витебской области - 18 процента.

Еще в Белстате назвали самые популярные детские имена в Беларуси за 2020-ый год. Мальчиков чаще называли: Артемом, Максимом, Матвеем, Михаилом и Александром. А девочек: Софией, Анной, Дарьей, Ксенией и Марией.

Также в Беларуси в 2019-ом году проводилось многоиндикаторное кластерное обследование, оценивающие положение детей и женщин. Выяснилось, что в большинстве с малышами 1-4 лет взрослые играют дома, гуляют на улице, читают и рассматривают книги с картинками, обучают названиям предметов и счету, рисуют, рассказывают сказки, поют песни. Кроме того, в Беларуси 91% детей в возрасте 3 - 5 лет ходят на образовательные программы.

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