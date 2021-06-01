В Национальном аэропорту Минск с 1 июня внедряют новую технологию ПЦР-исследования на коронавирус. Фото: БелТА

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в лаборатории на территории Национального аэропорта Минск с 1 июня будет применять новую технологию ПЦР-исследования на коронавирус – SmartAmp. Она позволит увеличить мощность лаборатории, а также сократить время проведения исследования. Данная информация была опубликована на сайте минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Для того, чтобы сделать тест при себе нужно иметь копию паспорта, билета или же иного документа, который подтверждает вылет, а также документ об оплате.

- Забор материала на ПЦР-тестирование по технологии SmartAmp проводится с 7.30 до 16 часов, а в субботу-воскресенье – с 7.30 до 15 часов – по «живой очереди», - написано в сообщении.

Сообщается, что выдавать результаты будут после 11 часов по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через два часа после забора материалов и оформления документов.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp по состоянию на 1 июня 2021 года составляет – для резидентов Беларуси – 67 рублей 43 копейки, а для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.

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