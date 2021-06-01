Гайдукевич на СТВ: Я даю $1750 за привоз Латушко, $950 за Цепкало, $350 за Путило, а за Тихановскую денег не дам

Гайдукевич сказал, сколько "готов заплатить за оппозиционеров". Фото: СТВ.

В эфире гостелеканала СТВ белорусский депутат и бывший участник президентской гонки 2020-го года Олег Гайдукевич выступил с жесткой критикой белорусской оппозиции.

Депутат Палаты представителей раскритиковал оппонентов действующей власти за то, что, находясь за границей, оппозиция, по его словам, призывает «выходите на улицу».

Еще Олег Гайдукевич раскритиковал Валерия Цепкало. Он сказал, что бывший участник президентской гонки, находясь в Латвии, публично заявил: «Я даю 11 миллионов долларов за арест Лукашенко». Гайдукевич пояснил, как он отреагировал на это заявление.

- Я посмеялся. Смешно просто, это же дикость. И написал: я даю 1750 за привоз Латушко. Цепкало - 950 долларов, больше не надо, он ничего из себя не представляет. 350 долларов за Путило, потому что сам он ничего не решает, за ним спецслужбы. А за Тихановскую денег не дам, почему? Ее допрашивать бесполезно, она ничего не соображает в политике, это ноль, - рассказал политик о своих заявлениях.

И, резюмируя, добавил, что в партии его за это раскритиковали. Основание - «дорого».

- Мы договорились - только бензин сейчас оплатим. Это дорого, очень дорого, - добавил депутат.

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