«Белавиа» не планирует просить финансовой помощи у правительства из-за реакции европейских стран Фото: Сергей ГАПОН

«Белавиа» не планирует просить финансовой помощи у правительства из-за сложившейся ситуации с закрытием рейсов в ряд европейских стран. Об этом сообщает российское издание «Ведомости».

В авиакомпании также рассказали, что могут сократить часть персонала, но речь не идет о массовых сокращениях.

- Речь здесь не идет о массовых сокращениях. Решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы, - рассказал представитель «Белавиа».

На данный момент «Белавиа» вынуждена была приостановить полеты в 21 страну. На сегодняшний день актуальными остается маршруты лишь в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. К примеру, до пандемии коронавируса «Белавиа» выполняла в Россию 140-150 рейсов в неделю, сейчас – 13.

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