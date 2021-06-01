Минтруда: увольнение за «слив» информации о предприятии и запрет забастовок

В Беларуси забастовки на предприятиях можно будет проводить исключительно по вопросам трудовых споров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что в Трудовом кодексе Беларуси добавлены новые основания для расторжения трудовых отношений, сообщили эфире «Беларусь 1».

Корректировки в кодексе пояснил заместитель министра труда и соцзащиты. По словам Игоря Старовойтова, основанием для увольнения работника теперь может стать «слив» информации об организации. Также на предприятиях, относящихся к категории особо опасных, станут под запретом любые забастовки.

- Предпосылки для изменений законодательства принес минувший год, когда отдельные работники активно призывали к остановке конвейеров, поставив под удар работу целых предприятий. Ведь некоторые - из разряда особо опасных - например, «Гродно Азот». Безответственность могла обернуться катастрофой, - прокомментировал представитель Минтруда.

Таким образом, поствыборные события 2020-го года, по словам чиновника, стали основанием для внесения изменений в Трудовой кодекс Беларуси.

- Обновленный Трудовой кодекс нацелен на предупреждение ситуаций такого рода. Основанием для забастовки может быть только решение трудовых споров, - уточнил Старовойтов.

Измененный Трудовой кодекс в Беларуси начнет действовать с 30 июня.

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