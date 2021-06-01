Фото носит иллюстративный характер Фото: Инна КОРСАК

В Минске 78-летную пенсионерку оштрафовали на 4350 рублей за тюльпан, который она положила на месте гибели Александра Тарайковского на Пушкинской. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Рассмотрение дела 78-летней Галины Ивановой состоялось 31 мая в суде Фрунзенского района Минска. Судебный процесс вела судья Мария Ерохина.

Пенсионерка была задержана 16 мая, в воскресенье, на Пушкинской возле места гибели Александра Тарайковского. Ее обвинили в «пикетировании, путем поднятия руки вверх и возложении одного тюльпана».

В рапорте участковый Фрунзенского РУВД указал, что пенсионерка «поднимала два пальца вверх возле проезжей части, возлагала цветы и махала проезжающим машина, чем нарушила закон о массовых мероприятиях». За данное правонарушение на женщину был составлен протокол по части 3 статьи 23.24 КоАП, так как это уже повторное задержание за год. В предыдущий раз Галину Герасимовну задерживали на марше пенсионеров. Тогда ее оштрафовали на 600 рублей. Сумму штрафа вычли из пенсии.

Комментируя свое обвинение, Галина Герасимовна сказала, что всего лишь подняла скошенный тюльпан, захотела забрать его домой, но потом решила положить его к остальным цветам у дороги.

- Я была одна. На Притыцкого в тот день косили траву, и я нашла там махровый тюльпан. Никогда раньше не видела таких красивых тюльпанов, поэтому захотела забрать его домой, но уже немного подвял. В мусорку его выбросить у меня рука не поднялась, поэтому я решила положить его у дороги к остальным цветам и пошла дальше. Но почти сразу меня задержали. Кстати, есть ли закон, который запрещает класть цветы? - сказала пенсионерка.

Судья Ерохина вопросам возмутилась и порекомендовала задать его юристам. Сотрудник милиции на суде подтвердил, что лично видел, как пенсионерка возле проезжей части пыталась привлечь к себе внимание водителей. Женщина слушала показания свидетеля и улыбалась.

Судья Мария Ерохина, заслушав показания, приняла решение оштрафовать пенсионерку на 150 базовых величин – 4350 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В РУВД сказали, что я слишком красиво одета»: в Минске врача оштрафовали на 2610 рублей за прогулку в бчб-одежде, а потом уволили с работы.

Ирина Беньковская была задержана 25 марта. (подробности)

Женщину из Новой Боровой оштрафовали на 870 рублей за то, что она выкрикивали лозунги из окна квартиры.

В рапорте свидетель-милиционер указал три квартиры, из окон которых выкрикивали лозунги. (подробности)