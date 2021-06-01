Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Владимиром Путиным. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 1 июня, во вторник, собрал во Дворце Независимости совещание по вопросам сотрудничества с Россией. На совещании президент раскрыл подробности переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, повестка переговоров с Владимиром Путиным была определена давно, и данная встреча стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях.

- Шума мы наделали много, конечно, - и по форме, и содержанию. Поскольку это вызвало оживленный разговор и резонанс во всем мире, надо сказать да и много разных разговоров было, то я счел необходимым провести встречу сегодня с ответственными лицами и обсудить вопросы, которые оговаривались на встрече, - подчеркнул Лукашенко.

На переговорах президенты Беларуси и России обсудили вопросы, которые связаны с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах, а также развитие военно-технического сотрудничества. Затронули с темы последних дней: возобновление авиаперелетов между странами, противостояние санкциям, задержание Софии Сапеги и блогера Романа Протасевича.

Лукашенко также пообещал рассказать, что именно находилось в чемоданчике, с которым он пришел на встречу с Путиным.

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