Посол Лукьянов о взаимодействии Москвы и Минска после задержания россиянки Сапеги: Давления не оказываем

Российские власти ждут формулировку обвинения по итогам следственных действий в отношении Софьи Сапеги. Фото: mk.ru | соцсети

О том, что Москвой не оказывается давление на Минск из-за ситуации с задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщило ТАСС со слов посла России в Беларуси.

Евгений Лукьянов констатировал, что сейчас проводятся следственные действия и российская сторона ожидает их окончания.

- Мы ждем завершения следственных действия и формулирования обвинения по их итогам, - уточнил посол.

Отдельно Лукьянов подчеркнул, что на действия белорусских властей давления не оказывается.

- На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать, - прокомментировал посол России в Беларуси.

Также он повторил информацию, которую ранее общественности озвучил адвокат россиянки и российские консулы. Лукьянов сообщил, что Сапего чувствует себя хорошо, а ее условия содержания являются адекватными:

- Хотя понятно, что находиться в следственном изоляторе большой радости никому не доставляет. Как будут развиваться события далее, думаю, мы узнаем в ближайшее время, - добавил он.

Напомним, гражданку России Софью Сапего задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала. Это произошло после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

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