Посол Лукьянов о взаимодействии Москвы и Минска после задержания россиянки Сапеги: Давления не оказываем

Российские власти ждут формулировку обвинения по итогам следственных действий в отношении Софьи Сапеги. Фото: mk.ru | соцсети
О том, что Москвой не оказывается давление на Минск из-за ситуации с задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщило ТАСС со слов посла России в Беларуси.
Евгений Лукьянов констатировал, что сейчас проводятся следственные действия и российская сторона ожидает их окончания.
- Мы ждем завершения следственных действия и формулирования обвинения по их итогам, - уточнил посол.
Отдельно Лукьянов подчеркнул, что на действия белорусских властей давления не оказывается.
- На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать, - прокомментировал посол России в Беларуси.
Также он повторил информацию, которую ранее общественности озвучил адвокат россиянки и российские консулы. Лукьянов сообщил, что Сапего чувствует себя хорошо, а ее условия содержания являются адекватными:
- Хотя понятно, что находиться в следственном изоляторе большой радости никому не доставляет. Как будут развиваться события далее, думаю, мы узнаем в ближайшее время, - добавил он.
Напомним, гражданку России Софью Сапего задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала. Это произошло после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Ситуация удручающая»: Меркель заявила о «точечных» санкциях против Беларуси.
При этом ранее власти ЕС говорили о секторальных санкциях (подробности).
Лукашенко - Путину о реакции на посадку Ryanair в Минске: «Замочили на всю катушку».
«За что наказали трудовой коллектив «Белавиа»? За то что они в ковид их вывозили тысячами», - заявил Лукашенко (подробности).
Что известно о Софии Сапеге, девушке задержанного в Минске Романа Протасевича: жила в Беларуси с 8 лет, учится в ЕГУ.
23-летняя гражданка России находится в СИЗО КГБ, она арестована на два месяца (подробности).