Тепло возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 2 июня

Теплая без дождей погода ожидается в Беларуси в среду, 2 июня. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Теплая без дождей погода ожидается в Беларуси в среду, 2 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

В частности, будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем – северо-восточный 4-9 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +4°С… +10°С. Днем потеплеет до +18°С… +23°С.

Напомним, что накануне синоптики рассказали, что похолодание, которое сопровождает начало июня в республике, со среды начнет уступать позиции летнему теплу.

Читайте также:

Заморозки и похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в первую неделю июня

Летнего тепла еще придется подождать (подробности).