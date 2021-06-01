«Не выше стоимости этого года»: Лукашенко рассказал о своем ощущении по поводу цен на российский газ в 2022 году для Беларуси

Вопрос о том, какой будет цена на российский газ для Беларуси в 2022 году, окончательно не закрыт, но она может остаться на уровне 2021-го года, считает Лукашенко. Фото: president.gov.by
Вопрос о том, какой будет цена на российский газ для Беларуси в 2022 году, окончательно не закрыт, но она может остаться на уровне 2021-го года. Об этом заявил 1 июня Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.
– Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент (России – прим. ред.) мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года, – сказал Лукашенко на совещании, его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств.
Добавим, что Беларусь каждый год покупает в России примерно 20 млрд куб.м газа. В 2020-м он для нашей страны стоил $127 за тыс. куб. м, в 2021 году – $128,5 за тыс. куб. м.
Недавно в Сочи прошла встреча президентов двух стран. Путин и Лукашенко общались более пяти часов и договорились о перечислении Беларуси второго транша госкредита, а также об открытии новых рейсов «Белавиа» в города России.
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