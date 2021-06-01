«Не выше стоимости этого года»: Лукашенко рассказал о своем ощущении по поводу цен на российский газ в 2022 году для Беларуси

Вопрос о том, какой будет цена на российский газ для Беларуси в 2022 году, окончательно не закрыт, но она может остаться на уровне 2021-го года, считает Лукашенко. Фото: president.gov.by

Вопрос о том, какой будет цена на российский газ для Беларуси в 2022 году, окончательно не закрыт, но она может остаться на уровне 2021-го года. Об этом заявил 1 июня Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

– Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент (России – прим. ред.) мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года, – сказал Лукашенко на совещании, его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств.

Добавим, что Беларусь каждый год покупает в России примерно 20 млрд куб.м газа. В 2020-м он для нашей страны стоил $127 за тыс. куб. м, в 2021 году – $128,5 за тыс. куб. м.

Недавно в Сочи прошла встреча президентов двух стран. Путин и Лукашенко общались более пяти часов и договорились о перечислении Беларуси второго транша госкредита, а также об открытии новых рейсов «Белавиа» в города России.

Читайте также:

Песков ответил на вопрос о том, почему Путин не купался в море вместе с Лукашенко

Представитель Кремля добавил, что не намерен вторгаться в личное пространство президента РФ (подробности).

Итоги встречи Лукашенко с Путиным: второй транш кредита и новые рейсы «Белавиа»

Перечисление Беларуси второго транша российского кредита в размере 500 млн. было запланировано на первое полугодие (подробности).

Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Владимиром Путиным

По словам президента, повестка переговоров была определена давно, а встреча стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях (подробности).