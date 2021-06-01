Лукашенко рассказал, что за документы привез в чемодане Путину. Фото: Telergram / Пул первого

Встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах возле Лукашенко. Об этом он заявил 1 июня на совещании вопросам сотрудничества с Россией.

По его словам, в некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы. В связи с этим Лукашенко объяснил, что же он привез в чемодане на встречу с Путиным.

– Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать, – цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко утверждает, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Отмечается, что это обычная практика, когда Путин и Лукашенко обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон.

– О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов, – уточнил Лукашенко. – Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина.

Также на совещании Лукашенко заявил, что Беларусь рассчитывает покупать российский газ в следующем году по цене не выше той, которая установлена в 2021-м.

Читайте также:

Песков ответил на вопрос о том, почему Путин не купался в море вместе с Лукашенко

Представитель Кремля добавил, что не намерен вторгаться в личное пространство президента РФ (подробности).

Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Владимиром Путиным

По словам президента, повестка переговоров была определена давно, а встреча стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях (подробности).

Лукашенко - Путину о реакции на посадку Ryanair в Минске: «Замочили на всю катушку»

«За что наказали трудовой коллектив «Белавиа»? За то что они в ковид их вывозили тысячами», - заявил Лукашенко (подробности).