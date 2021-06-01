Видеофакт: сильный пожар вспыхнул в конюшне в Ратомке – на месте работают спасатели

Конюшня горела в Ратомке - лошадей успели спасти. Фото: pixabay

Пожар вспыхнул в конюшне в Ратомке в Минском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

На место прибыли спасатели, они ликвидируют пламя.

Пожар уничтожил крышу в конюшне. Фото: МЧС

«Подразделения МЧС в настоящее время работают в Ратомке. Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации всех лошадей из здания успели вывести, информации о пострадавших людях также нет. Продолжается тушение пожара», – сказано в сообщении спасателей.

Тем временем в соцсетях появилось видео пожара. На кадрах виден столб густого черного дыма. Позже появились кадры последствий пожара. Он уничтожил крышу.