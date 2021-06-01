Роман Протасевич объяснил, как у него появилась ссадина на лбу

Роман Протасевич объяснил появление ссадины на лбу. Фото: скриншот видео

Задержанный в минском аэропорту блогер Роман Протасевич пояснил происхождение ссадины на лбу.

Напомним, что недавно было опубликовано видео, где Протасевич говорил о том, что отношение со стороны сотрудников к нему корректное и по закону, а сам он продолжает сотрудничать со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Пользователи соцсетей тогда заметили у него на лице синяки и ссадины, сделав вывод, что его били, а следы замазали.

Адвокат задержанного блогера Инесса Оленская, которая встречалась с ним всего два раза, сообщила, что обращала внимание на его внешний вид. По ее словам, сам Протасевич отрицал избиения.

– На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила, – рассказала адвокат, ее цитирует «Московский комсомолец».

Также она поделилась своими впечатлениями о блогере.

– Очень взрослый, сильный, мужественный человек, который принимает ситуацию, какая она есть, и решает проблемы по мере их поступления. Вот так бы я о Романе отозвалась. Он начитанный, умный. Обратила внимание, что у него красивая, правильная, хорошо поставленная речь, – высказала мнение Оленская.

Также она рассказала, как он себя чувствует.

– При нашей встрече он был довольно активным, разговорчивым, реагировал на шутки, – добавила аодвокат.

Читайте также:

Задержанной в Беларуси россиянке Сапеге пока не предъявили обвинение

По словам ее защитника, следственные действия продолжатся 1 июня (подробности).

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги: российские дипломаты прокомментировали ситуацию

К девушке сегодня впервые пустили адвоката (подробности).

«Отношение максимально корректное». В сети появилось видео с задержанным Романом Протасевичем

На видео блогер заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков (подробности).