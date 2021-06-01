МакДональдс изменил процедуру приготовления легендарных бургеров

Разве можно улучшить то, что и без того уже считается классикой? Оказывается, да! Оказывается, со временем меняются вкусы и предпочтения даже у посетителей МакДональдс. Проведя глобальное исследование по всему миру, компания выяснила, что ждут потребители от ставшего уже «визиткой» бургера МакДональдс и по его результатам внесла существенные изменения в процедуры приготовления бифштексов и булочек, а также в процесс сборки бургеров, чтобы сделать их еще вкуснее, сочнее и горячее.

Уже с начала июня обновленные процедуры введены во всех ресторанах в Беларуси. Что именно изменилось?

Во-первых, рецептура булочек - они стали более мягкими, имеют теперь более темный цвет, с блестящей глазурью. А при обжаривании приобретают вкус свежего хлеба и дольше остаются горячими. Теперь компания использует три разные рецептуры теста для каждого вида булочек. В рецептуре новых булочек, как и прежде, отсутствуют усилители вкуса, используются натуральные ингредиенты, чтобы улучшить текстуру, обжарку и вкус булочек. Также МакДональдс усовершенствовал размеры булочек, чтобы обеспечить их оптимальное соотношение с мясным бифштексом в бургере для улучшения вкусовых характеристик;

Во-вторых, говяжьи бифштексы теперь жарятся меньшими партиями, а лук добавляется сразу на этапе жарки на гриле, чтобы придать мясу более яркий вкус.

В-третьих, сыр подается при оптимальной температуре, что позволяет ломтику идеально плавиться на горячем бифштексе и придает бургеру более выраженный сливочный вкус.

Ну и последнее - больше соуса в БигМак, теперь он распределяется равномерно по всей булочке и чувствуется в каждом кусочке.

Кроме того, изменены процедуры хранения продуктов на заправочном столе, теперь ингредиенты поступают на кухню чаще и меньшими партиями, что позволяет сохранять их свежесть и аромат. Напомним, для производства бифштексов используется только 100% говядина от проверенных и сертифицированных поставщиков. Жарят их в МакДональдс без добавления масла, а для раскрытия вкуса добавляют только лук, соль и перец, когда мясо уже готово.

По результатам в Беларуси провели опрос в ресторанах, которые стали первопроходцами в изменениях, и более 98 процентов (!) опрошенных подтвердили, что бургеры стали вкуснее и сочнее.