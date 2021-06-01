Лукашенко: авиакомпанию «Белавиа» мы в беде не бросим. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Вы знаете мою позицию: «Белавиа» не имеет никакого отношения к так называемому инциденту, который произошел. Компания, которая не сажала, не поднимала этот самолет, вообще никакого отношения не имеет. И это говорит о том, что Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом, - заявил Александр Лукашенко на очередном совещании. - Нам главное дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. И я обещал, что «Белавиа» мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести - поддержать по всем направлениям.

Интересно, что накануне представители «Белавиа» заявили российскому изданию «Ведомости», что белорусская авиакомпания не планирует просить финансовой помощи у правительства из-за сложившейся ситуации с закрытием рейсов в ряд европейских стран. Хотя ранее Александр Лукашенко в своих выступлениях неоднократно заявлял о том, что авиакомпанию нужно поддержать на уровне государства.

Накануне гендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует сокращение персонала на 50 процентов в связи с тем, что ряд стран после инцидента с самолетом авиакопании Ryanair закрыл воздушное пространство для белорусских авиалайнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Развернуть самолет приказал Лукашенко, на борту был редактор признанного экстремистским телеграм-канала: все подробности о посадке самолета Ryanair в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал сопровождать самолет боевым истребителем МИГ-29

Как улететь из Минска и прилететь в Минск после приостановки авиасообщения: какие авиакомпании летают по состоянию на 1 июня. Разные страны приостанавливают воздушное сообщение с Беларусью, авиакомпании отменяют рейсы. Собрали факты и узнали, как поменяется расписание

Куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов на 1 июня. После истории с посадкой самолета в Минске, Беларусь попала в авиационную изоляцию. Но не полную