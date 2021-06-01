Tемы прав человека не в приоритете на встречах Путина и Лукашенко – Песков

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи. Фото: Telergram / Пул первого

Темы прав человека и свободы слова не являются приоритетными во время встреч президентов России и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также, по его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко не считают возможным вмешиваться во внутренние дела другой страны.

– Эти темы не стоят на повестке дня. Дело в том, что, конечно, большая, подавляющая часть времени все-таки тратится президентами на обсуждение субстантивных вопросов, связанных с интеграцией и развитием взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях, – сказал представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

Песков добавил, что вопросы прав человека и свободы слова «не стоят высоко на повестке дня, как принято говорить». Он уточнил, что «эта тема, скорее, относится к внутренним делам каждой страны».

– Конечно же, несмотря на наше Союзное государство, исходя из принципов взаимного уважения, ни один из президентов не считает позволительным вмешиваться во внутренние дела друг друга (другого государства – прим. ТАСС), – заключил Песков.

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