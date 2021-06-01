Степан Латыпов, признанный правозащитниками политзаключенным, попытался покончить с собой во время заседания суда

Степан Латыпов попытался покончить с собой в зале суда. Фото: spring96.org

1 июня в суде Советского района Минска началось рассмотрение дела Степана Латыпова – жителя одного из домов на Площади Перемен (квартала между улицами Червякова и Сморговский тракт. Степана задержали в сентябре 2020 года во дворе его дома, когда он задавал вопросы людям в масках о том, что они делают. Предположительно, это были силовики.

Во время заседания Латыпов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Наша Нива». Также издание опубликовало, сделанное вскоре после этого момента видео .

Латыпов стал на скамейку и воткнул себе похожий на ручку предмет в горло.

– ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей, – сообщил он перед тем, как совершить попытку суицида. Степан сказал, что ему устроили "пресс-хату" на протяжении 51 дня. Обращаясь к отцу, который был в суду, он сказал ему, то тот "будет следующим", передает "Наша нива".

У Степана с собой была папка с документами, сообщили изданию очевидцы. Он открыл ее и достал оттуда предмет, похожий на ручку и воткнул себе в горло или пытался перерезать его, после чего упал и начал резать руки.

Открыть клетку сразу не могли, потому что у конвоя не было ключей. Когда попасть в нее удалось, Латыпов уже потерял сознание. Его в таком состоянии вынесли из здания суда врачи и милиция.

По информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», Латыпова будут вводить в состояние искусственной комы.

Степан был задержан 15 сентября, в его доме прошел обыск. Правозащитники признали его политзаключенным. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и мошенничестве - якобы обманывал сельисполкомы и предприятия в 2019-2020 годах: договаривался об уничтожении борщевика, но «создавал видимость услуг, используя запрещенные на территории Республики Беларусь неустановленные средства».