Интернет для дома и дачи стал еще доступнее: А1 расширил возможности линейки «Раздавай Wi-Fi»

Появилась новая опция «Раздаваи Wi-Fi 30», включающая 30 ГБ мобильного интернета на полной скорости. Также пользователям данной линейки стали доступны выгодные условия покупки 4G Wi-Fi роутеров в рассрочку на специальных условиях.

Обновленная линейка тарифных планов «Раздавай Wi-Fi» теперь включает три опции «Раздаваи Wi-Fi 30», «Раздаваи Wi-Fi 75» и «Раздаваи Wi-Fi Pro». Причем для новых пользователей стали доступны существенные скидки на абонентскую плату в течение первых 6 месяцев:

Раздавай Wi-Fi 30

Акционная абонентская плата - 9,90 руб./мес. первые 6 месяцев

Абонентская плата по окончанию акции - 15,99 руб./мес.

Интернет-трафик на максимальной скорости - 30 ГБ

Скорость после исчерпания основного пакета - 512 Кбит/с

Раздавай Wi-Fi 75

Акционная абонентская плата - 9,90 руб./мес. первые 3 месяца, 15,90 руб./мес. с 4 по 6 месяц

Абонентская плата по окончанию акции - 20,69 руб./мес.

Интернет-трафик на максимальной скорости - 75 ГБ

Скорость после исчерпания основного пакета - 512 Кбит/с

Раздавай Wi-Fi Pro

Акционная абонентская плата - 24,90 руб./мес. первые 3 месяца, 34,90 руб./мес. с 4 по 6 месяц

Абонентская плата по окончанию акции - 41,49 руб./мес.

Интернет-трафик на максимальной скорости - 150 ГБ

Скорость после исчерпания основного пакета - 512 Кбит/с

В случае, если включенного в абонентскую плату интернет-трафика на максимальной скорости будет недостаточно, можно подключить пакет «Турбокнопка» (безлимитный доступ в интернет на максимальной скорости за 2,99 рубля в сутки) либо дополнительный пакет трафика объемом 5 ГБ за 5,99 рубля в месяц.

Таким образом, пользоваться всеми привычными возможностями и сервисами теперь можно в любом месте, будь то город либо дача, где работает 3G- или 4G-сеть А1.

А для того, чтобы организация беспроводного Wi-Fi стала еще проще, все абоненты линейки «Раздавай Wi-Fi» получают возможность приобрести необходимое для этого оборудование на специальных условиях:

Раздавай Wi-Fi 30

Мобильный 4G Wi-Fi роутер Huawei E5576-320 – 5,90 руб./мес. в рассрочку на 24 месяца

4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400v4 с модулем для подключения домашнего интернета –

4G Wi-Fi роутер А1 Elegance с модулем для подключения домашнего интернета –

Усилитель сигнала Nitsa-5 MIMO 2x2 (внешняя антенна +2 кабеля) –

Усилитель сигнала Nitsa-5 (внешняя антенна +2 кабеля) –

Раздавай Wi-Fi 75 и Pro

Мобильный 4G Wi-Fi роутер Huawei E5576-320 – 5,90 руб./мес. в рассрочку на 24 месяца

4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400v4 с модулем для подключения домашнего интернета – 9,90 руб./мес. в рассрочку на 24 месяца

4G Wi-Fi роутер А1 Elegance с модулем для подключения домашнего интернета – 11,90 руб./мес. в рассрочку на 30 месяцев

Усилитель сигнала Nitsa-5 MIMO 2x2 (внешняя антенна +2 кабеля) – 10,90 руб./мес. в рассрочку на 24 месяца

Усилитель сигнала Nitsa-5 (внешняя антенна +2 кабеля) – 6,90 руб./мес. в рассрочку на 24 месяца

Сеть 4G от А1 при этом уже стала доступна как во многих городах, так и в сельской местности. Так, например, А1 недавно завершил работы по расширению 4G-сети в Минской области, предоставив возможность пользоваться высокоскоростным интернетом по технологии LTE более 98% населения региона. Минская область стала уже третьим регионом Беларуси, где в рамках сотрудничества А1 и beCloud реализован проект по расширению зоны покрытия связи четвертого поколения. До этого, начиная с июля 2020 года, аналогичные работы были осуществлены в Гомельской и Могилевской областях. В дальнейших планах А1– запустить сеть LTE в Витебской области. К 2023 году зона покрытия 4G для абонентов А1 практически сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1 и достигнет 97% территории Беларуси.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.