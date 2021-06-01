Пожар в конюшне в Ратомке ликвидирован. Какая причина возгорания?

Пожар в конюшне в Ратомке ликвидирован. Фото: МЧС РБ.

Днем 1 июня пожар вспыхнул в конюшне в Ратомке в Минском районе. На место прибыли спасатели, они ликвидируют пламя:

- Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации всех лошадей из здания успели вывести, информации о пострадавших людях также нет. Продолжается тушение пожара», – сообщали в МЧС.

- В 13.11 пожар был локализован. В 13.30 спасатели окончательно ликвидировали чрезвычайную ситуацию, - сообщили позже в МЧС. - Огнем уничтожена крыша конюшни на площади 1300 кв.м. Причина пожара устанавливается.

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