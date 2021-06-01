Очередное ЧП на “Беларуськалии”: что известно к этому моменту

На четвертом рудоуправлении «Беларуськалия» обрушилась галерея. Фото: "Твой Солигорск".

На четвертом рудоуправлении «Беларуськалия» обрушилась галерея, сообщает сообщество «Твой Солигорск». Пока подробностей нет, но о пострадавших не сообщают. Официальных комментариев пока также нет.

Напомним, 30 мая в шахте на глубине 620 метров погиб бригадир этого предприятия:

- 30 мая в 6:47 на руднике 3РУ был смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения. Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. Администрация Общества выражает глубокие соболезнования родным и близким, - сказано в официальном комментарии.

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