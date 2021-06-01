Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2021 года: 636 новых случаев COVID-19, десять смертей

636 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Беларуси. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежие данные по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси. Так, на 1 июня, за сутки в республике выявили 636 новых случаев заражения COVID-19, выписали из больниц 706 человек.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 395 тысяч 75 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 386 тысяч 88 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Тем временем показатель смертности остается уже долгое время на одном уровне – снова десять смертей за сутки. За все время распространения инфекции на территории Беларуси мерли 2 тысячи 861 пациент с выявленным коронавирусом.

Также в республике продолжают проводить тесты на коронавирус. За минувшие сутки выполнено 8 тысяч 68 тестов. Всего в стране проведено 6 миллионов 343 тысячи 500 тестов.

Читайте также:

«Если мы не разберемся, то будут COVID-26 и COVID-32»: ученые предупреждают о новых пандемиях

Эксперты считают, что пандемия COVID-19 - это уже третья масштабная эпидемия в XXI веке (подробности).

Выявлен «плод» индийского и британского штаммов COVID-19

Новую разновидность коронавируса нашли во Вьетнаме (подробности).

Умер первый пациент с желтым грибком и коронавирусом

Стало известно о первой смерти человека с черным грибком — пациенту было 57 лет (подробности).