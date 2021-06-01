Ольга Нефедова получила должность худрука Купаловского театра

Актриса Ольга Нефедова стала новым художественным руководителем Купаловского театра. Фото: скриншот видео ОНТ

Актриса Ольга Нефедова стала новым художественным руководителем Купаловского театра. Эту должность она получила недавно, теперь ее имя появилось на сайте театра в разделе «Творческое руководство».

Первого июня ее представили коллективу в качестве нового худрука, сообщает Onliner.

Напомним, что после президентских выборов летом 2020-го театр покинули многие актеры. Нефедова была в числе тех, кто осудил уволившихся.

Кроме того, когда в феврале 2021-го в Купаловский приезжал Александр Лукашенко, Нефедва во время встречи с ним заявила, что ей стыдно за своих коллег, а также высказала восхищение моментом, когда он взял в руки автомат после разгона одной из акций протеста, и расплакалась.

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