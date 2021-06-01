Лукашенко: «Я сказал Путину – ты подумай, как нам попасть в Крым». Фото: Сергей ГАПОН

- Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», - заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией.

Позже Лукашенко добавил:

- А что касается Крыма, вы заметьте: я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Но мы не можем запретить лететь в Крым через Украину. Это же не мы инициаторы. Я задал вопрос Порошенко (еще он был президентом): «А как мне теперь в Крым попасть?» - «Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину». Я говорю: «Понял». Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации.

Напомним, после того, как международное сообщество признало Крым временно оккупированной территорией, летать туда перестали все иностранные авиакомпании, включая «Белавиа» - и теперешний запрет полетов над Украиной тут совершенно не причем. Иначе эти авиакомпании попали бы под санкции и запреты. Несмотря на то, что аэропорт Симферополя называется «международным», туда летают только российские авиакомпании.

Аналогичная ситуация и с железнодорожным сообщением – все поезда, которые до 2014 года следовали в Крым через Украину, оказались под запретом. Включая и белорусские поезда. Кстати, одним из последних таких рейсов весной 2014 года проехали журналисты «Комсомолки».

Попасть в Крым на машине официально можно только через Украину – при этом нужны веские причины. Говорят, фактически это сделать крайне трудно. Последние годы белорусские турфирмы организовывают поездки в Крым в объезд Украины – через Россию и Керченский мост. Но для туристов это чревато: если об этом узнают украинские власти, они могут запретить въезд в Украину, и даже инициировать запрет для получения в будущем шенгенской визы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пассажиры белорусского поезда Минск - Симферополь: Никто не знает, когда начнется война. Несмотря на все крымские волнения, в Симферополь по-прежнему раз в два дня отправляется белорусский поезд. Купили на него билеты и корреспонденты «КП»