Ученые назвали симптомы заражения коронавирусом после вакцинации

Вакцины от COVID-19 резко снижают вероятность заражения, но подхватить вирус между дозами препарата и сразу после укола все еще возможно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исследователи рассказали, как определить, что человек заразился коронавирусом после прививки от COVID-19. По их словам, есть четыре симптома, которые указывают на заражение после вакцинации, причем они могут отличаться от обычных признаков болезни, пишет Express.

Новое исследование проводили ученые из Королевского колледжа Лондона. Команда изучила данные около 1,1 миллиона человек, которые были вакцинированы в период с декабря прошлого года по середину мая 2021-го.

В итоге после вакцинации у 2278 взрослых был положительный результат теста. Это число было меньше у тех, кто получил две дозы вакцины.

Также ученые изучили симптомы, возникающие в результате заражения после прививки от коронавируса. По их словам, такие пациенты чаще всего жаловались на чихание, боль в ушах. Также у них возникала одышка и наблюдалось увеличение лимфоузлов на шее или же в подмышечной впадине. Исследователи отметили, что если пациент после прививки от коронавируса ощущает хоть один из этих симптомов, то, вероятно, стоит пройти тест на COVID-19.

Добавим также, что классические симптомы коронавируса – это высокая температура (она ощущается при прикосновении к спине или груди), непрерывный кашель (сильный кашель в течение более часа или три и более приступов кашля за 24 часа), потеря или изменение обоняния или вкуса (пациент не чувствует запаха или вкуса, или запах и вкус отличаются от нормального).

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