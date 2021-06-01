Грозит пожизненный срок. ЛНР попросила Беларусь выдать Романа Протасевича для следственных действий

ЛНР попросила Беларусь выдать Протасевича. Фото: скриншот видео

В непризнанной Беларусью самопровозглашенной Луганской народной республике (на востоке Украины) заявили о причастности блогера Романа Протасевича «к обстрелам мирного населения Донбасса». В ЛНР обратились к Беларуси с просьбой предоставить Протасевича для проведения следственных действий.

- Установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генпрокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь, - заявили в ведомстве.

Там считают, что Протасевич, вступив в батальон «Азов», был в должности замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты батальона и участвовал в боевых действиях:

- Стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие.

В ЛНР белоруса могут осудить на срок до 20 лет лишения свободы или приговорить к пожизненному заключению.

Напомним, задержанный во время скандальной посадки в Минске самолета Ryanair белорусский журналист и блогер Роман Протасевич находится в СИЗО КГБ, его обвиняют по нескольким уголовным статьям.

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