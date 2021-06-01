Чартеры из Беларуси в Албанию и Черногорию отменены до 16 июня, туристов эвакуируют

Чартеры из Беларуси в Албанию и Черногорию отменены до 16 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как стало известно 1 июня, чартерные рейсы из Беларуси в Албанию и Черногорию отменены до 16 июня. А эвакуационные рейсы белорусских туристов из этих стран состоятся 2 июня 2021 года. Из Тираны в Минск самолет отправится в 16:20, а из Тивата - в 18:30. Об этом пишет toursoyuz.by со ссылкой на туроператора «Аэротрэвел».

Кроме того, сообщается об отмене на весь сезон рейсов на острова Крит и Родос в Греции. А туроператор «Музенидис Трэвел» отменяет полетную программу в Грецию до 30 июня - по маршрутам Салоники, Араксос, Закинф. По информации «Аэротрэвел», также отменяются рейсы в Ларнаку, Бургас и Варну - до 30 июня.

Напомним, недавно Кипр закрыл свое воздушное пространство для «Белавиа». Неофициально сообщалось, что несколько сотен отдыхающих из Беларуси ждут на острове эвакуационных рейсов.

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