18-летнего сироту, который сбросился с крыши в Минске, кремировали Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно правозащитникам, тело 18-летнего Дмитрия Стаховского, который совершил суицид и оставил предсмертное сообщение в соцсети, кремировали. Это произошло 1 июня, причем, о дате и месте кремации не сказали многим друзьям и знакомым парня, сообщает svaboda.org со ссылкой на правозащитников. Как поступят с прахом Дмитрия, неизвестно. По неподтвержденным пока данным, он передан колледжу, где учился парень.

Молодой человек вечером 25 мая бросился с 16-этажного дома в Минске. Перед этим он сделал отложенную публикацию, которая стала доступна назавтра после гибели парня:

- У меня была уголовная статья 293 ч.2. Вкратце - за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился.

В Следственном комитете информацию о суициде парня подтвердили и заявили, что «все следственные действия с его участием проводились исключительно с соблюдением норм действующего законодательства и в присутствии защитника».