Фотофакт: в магазины Беларуси вернулись товары Nivea

В магазины Беларуси вернулись товары Nivea Фото: Инна КОРСАК

На полки белорусских магазинов начали возвращаться товары бренда Nivea. Нет, запрет на продажу продукции этого известного производителя пока не сняли. Речь идет об остатках партий, которые сохранились у продавцов. Все товары - со специальными марками, сообщает корреспондент "КП" 1 июня.

В магазины Беларуси вернулись товары Nivea Фото: Инна КОРСАК

Напомним, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли решили, что продавцы могут провести инвентаризацию остатков и оформить инвентаризационную опись. Затем они должны были предоставить эту опись в налоговую и промаркировать остатки специальными контрольными знаками. И уже после маркировки остатки запрещенных товаров можно продавать.

В магазины Беларуси вернулись товары Nivea Фото: Инна КОРСАК

Санкции на полгода в отношении Nivea, а также Skoda и других производителей в Беларуси ввели после того, как они отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Минске.