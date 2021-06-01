15-й раз с начала года в Беларуси дорожает топливо - снова на 1 копейку Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об изменении - в сторону увеличения - розничных цен на топливо сообщил вечером в понедельник Белорусский государственный концерн по нефти и химии. Со 2 июня цены на АЗС вырастут, как обычно, на 1 копейку. Литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,85 руб., АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива - 1,95 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,17 руб.

Новое подорожание в «Белнефтехиме» объяснили восходящим трендом мировых котировок нефти.

- С начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий увеличилась на 25,4%, цены на моторное топливо - на 7,6%, - комментируют в концерне. - В сопредельных государствах также отмечается повышение цен на моторное топливо.

Поэтому, после мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ, в концерне решили поднять цену на копейку.

Напомним, в последний раз стоимость топлива в Беларуси повышали 13 мая. Нынешнее подорожание стало 15-м с начала года.