Пришел в себя. Минздрав сообщил о состоянии Степана Латыпова

Минздрав сообщил о состоянии Степана Латыпова. Фото: скриншот видео БелаПАН

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало официальную информацию о состоянии заключенного минчанина Степана Латыпова. Напомним, 1 июня в суде во время заседания он воткнул себе в горло похожий на ручку предмет.

- Состояние 41-летнего мужчины, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, стабильное, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, мужчину госпитализировали в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

- Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны, - добавили в ведомстве.

Там констатировали, что «состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет». После введенного наркоза мужчина уже пришел в сознание.

Напомним, Степана Латыпова правозащитники признали политическим заключенным. Его задержали на «Площади Перемен» в сентябре 2020 года - во дворе его дома, когда он задавал вопросы людям в масках о том, что они делают. Предположительно, это были силовики.

- Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была - 51 день. Так что ты готовься, - сказал Степан в суде, обращаясь к своему отцу, перед тем, как совершить отчаянный поступок.