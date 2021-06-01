Мининформ запретил в Беларуси вещание трех российских телеканалов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Три иностранные программы - все они российские - исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси, сообщило Министерство информации 1 июня. Речь идет о каналах «Киномикс», который позиционируется как телеканал культового зарубежного и российского кино, хоккейном телеканале КХЛ (KHL TV channel) и эротическом канале «Русская ночь».

В сообщении уточняется, что два первых в списке телеканала нарушили закон «О рекламе» - поэтому им отказали в выдаче разрешений на вещание. А эротический телеканал за получением нового разрешения даже не обращался в Мининформ.

- Срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Беларуси другие три российских телеканала прекратили вещание.