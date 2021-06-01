Какая боль! Россия - Беларусь - 6:0. Как прошел последний матч национальной сборной на ЧМ по хоккею

Беларусь разгромно проиграла России. Фото: vk.com/hockey_bel

Игра с командой России на чемпионате мира по хоккею в Риге, уже очевидно, стала последней для национальной сборной Беларуси в рамках турнира. После разгромного поражения в матче со Швейцарией (0:6) белорусская команда не менее позорно сыграла с Россией. Уже в первом периоде подопечные Михаила Захарова пропустили в свои ворота сразу пять шайб!

Второй период закончился всухую, а в третьем счет снова размочили россияне, забросив очередную шайбу - 6:0… В итоге Беларусь заняла последнее место в турнирной таблице, а Россия поднялась на первую строчку - она сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021.

Напомним, белорусская сборная лишь однажды победила в турнире, причем, сенсационно - обыграла сборную Швеции со счетом 1:0. В итоговой таблице сборная Беларуси заняла 15-е место, обойдя только итальянцев, которые не набрали в Риге ни одного очка, проиграв все 7 матчей.